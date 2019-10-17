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США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

, 22:08 Видео 19

Вашингтон согласился не вводить против Анкары новые санкции, а также пообещал аннулировать действующие.

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Фото, видео: ТАСС/Mouneb Taim, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4383

Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней. Об этом Пенс сообщил по итогам беседы.

Американский вице-президент сказал, что Турция прекратит огонь, чтобы дать курдским Отрядам народной самообороны (YPG) выйти в зону безопасности.

«Все военные операции под эгидой „Источник мира“ будут остановлены немедленно после отвода сил YPG», — уточнил Пенс.

Он добавил, что США будут способствовать отводу курдских формирований. Вашингтон уже получил от них гарантии об организованном отходе от границы с Турцией. Демаркационная линия, за которую выведут курдов, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы.

«С реализацией этого соглашения США не будут вводить новые санкции против Турции», — пообещал американский госслужащий.

По его словам, президент США Дональд Трамп также согласился аннулировать действие введенных ранее против Анкары рестрикций.

Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Она носила антитеррористический характер — в Анкаре курдские формирования считаются террористическими. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по нескольким сирийским городам.

Трамп пообещал «уничтожить турецкую экономику» и ввел против страны санкции. Как писал 5-tv.ru, его последующая встреча с конгрессменами переросла в ругань. Поводом для конфликта стало решение о выводе американских войск из Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4383
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