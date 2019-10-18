Екатерина Климова порадовала подписчиков в Instagram серией пикантных снимков. На фотографиях популярная актриса позирует в белом домашнем халатике, частично обнажив плечи и грудь. 41-летняя артистка на фото держит в руках чашечку кофе и выглядит абсолютно счастливой. Небрежное каре звезды с кудряшками добавило кадрам легкости и игривости.

Instagram @klimovagram

Сексуальные снимки Екатерины Климовой, очевидно, были использованы в качестве объекта для привлечения внимания. В публикации актриса рассказала о предстоящем гастрольном туре по российским городам со спектаклем «Мастер и Маргарита», в котором знаменитость играет главную роль.

Восхищенные поклонники Екатерины Климовой, несмотря на информацию о гастролях кумира, принялись осыпать актрису комплиментами по поводу ее необычайной красоты, свежести и природного шарма.

«Красотка!»

«Милая, очаровательная, талантливая!»

«Женщина — огонь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова вышла в свет и поделилась фото с поклонниками.