Затяжные суды со вдовой Марьянова не дают его родственникам возможности получить наследство

Отец, сын и вдова актера Дмитрия Марьянова не могут получить имущество скончавшегося артиста. Причиной этого являются затяжные суды, сообщила адвокат сына Марьянова Виктория Крылова, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Юрист рассказала, что на наследство претендуют три человека. Это отец актера Юрий Марьянов, его сын Даниил Марьянов и вдова Ксения Бик. Они уже два года пытаются поделить между собой три квартиры, дачу в Подмосковье, мотоциклы и автомобиль.

Начиналось все спокойно: в течение полугода после смерти Дмитрия Марьянова родственники подали документы нотариусу и вступили в переговоры. Вдова сразу же сказала, что хочет получить трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, в которой жила вместе с супругом.

Другие наследники не стали спорить с этим. Однако стоимость квартиры оказалась выше, чем доля Ксении. В связи с этим ей предложили выплатить другим наследникам компенсацию.

В сентябре 2018 года вдова заявила, что не может заплатить нужную сумму. Тогда родственники пошли ей навстречу, чтобы завершить процесс раздела имущества.

Ксения в ответ приостановила наследственное дело. Она потребовала через суд, чтобы ее общая с Дмитрием дочь Анфиса была включена в список наследников. Суд отказал в удовлетворении этого требования.

Адвокат добавила, что теперь вдова Марьянова планирует подать апелляцию. До тех пор, пока суды будут продолжаться, никто не сможет вступить в права наследования. Сын актера до сих пор не имеет доступа ни в одну из трех квартир отца.

Как сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. Он проходил лечение в подмосковном реабилитационном центре «Феникс». Следствие считает виновной в смерти актера директора клиники Оксану Богданову. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.