Шесть человек погибли, 14 пострадали при прорыве дамбы под Красноярском

Шесть человек погибли и 14 получили травмы в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом сообщает МЧС.
Судьба десяти человек остается неизвестна.
Трагедия произошла 19 октября рано утром недалеко от поселка Щетинкино, Курагинкого района.
Затопленными оказались два общежития, где проживали 18 рабочих предприятия.
В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.