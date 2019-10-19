Шесть человек погибли, 14 пострадали при прорыве дамбы под Красноярском

Шесть человек погибли и 14 получили травмы в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом сообщает МЧС.

Судьба десяти человек остается неизвестна.

Трагедия произошла 19 октября рано утром недалеко от поселка Щетинкино, Курагинкого района.

Затопленными оказались два общежития, где проживали 18 рабочих предприятия.

В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС по Красноярскому краю.

На место трагедии направлены четыре бригады СМП. К месту направлены из ближайшего города Артемовск (60 километров) все аварийно-спасательные службы. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов МИ-8 и МИ-26 из Сибирского спасательного центра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.