Следователи выехали на место ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу

Следователи выехали на место ЧП, где произошел прорыв дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. В настоящий момент известно о десяти погибших, еще 14 человек получили различные травмы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели людей на золотодобывающем прииске при прорыве дамбы. Об этом сообщили в СУ по региону.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. К сожалению, установить точное количество человек, которые проживали в затопленных общежитиях, пока невозможно, так как учет жильцов не велся. Об этом доложили в МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.