Кадры с места ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу

Кадры с места ЧП под Красноярском, где произошел прорыв дамбы, публикует 5-tv.ru.
В настоящий момент неизвестной остается судьба 15 человек. Десять рабочих погибли, еще 15 понадобилась помощь медиков.
Силы МЧС приняли решение о наращивании группировки из близлежащих субъектов. В режиме готовности находится АМГ Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.
Губернатор Красноярского края Александр Усс взял под личный контроль ситуацию в пострадавшем районе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.