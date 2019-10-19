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  4. Кадры с места ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу

Кадры с места ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу

, 6:17 Фото 284

По предварительной информации, десять человек погибли, судьба 15 остается неизвестной.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 12

Кадры с места ЧП под Красноярском, где произошел прорыв дамбы, публикует 5-tv.ru.

В настоящий момент неизвестной остается судьба 15 человек. Десять рабочих погибли, еще 15 понадобилась помощь медиков.

Силы МЧС приняли решение о наращивании группировки из близлежащих субъектов. В режиме готовности находится АМГ Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.

5-tv.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял под личный контроль ситуацию в пострадавшем районе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.

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