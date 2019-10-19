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Стало известно, кому принадлежал рудник в Красноярском крае, где прорвало дамбу

, 8:17 206

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 2.00 по московскому времени в субботу, 19 октября.

Фото: МЧС России

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 15

Золотодобывающая артель в Красноярском крае, где в субботу, 19 октября, прорвало дамбу, принадлежала ООО «Сисим». По информации 5-tv.ru, компания относится к холдингу «Сибзолото».

В результате ЧП, произошедшем в поселке Щетинкино на реке Сейба, по предварительным данным, погибли 12 человек. Шестерых пострадавших везут в Курагинскую ЦРБ.

Рабочие, трудившиеся на предприятии по добыче золота, жили в строительных вагончиках, которые не были защищены от стихии. По предварительным данным, в момент происшествия них могли находиться до 80 человек.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дамба на золотодобывающей артели в Красноярском крае, где случился прорыв, была не зарегистрирована.

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