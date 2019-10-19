  1. Пятый канал
  4. 13 человек погибли и 44 пострадали при прорыве дамбы под Красноярском

13 человек погибли и 44 пострадали при прорыве дамбы под Красноярском

, 8:39 Эксклюзивное фото 179

Инцидент случился в районе поселка Щетинкино 19 октября в 2.00 по московскому времени.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 15

13 человек погибли и 44 пострадали при прорыве дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По информации агентства, судьба еще 13 человек остается неизвестна.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, рабочие, трудившиеся на золотодобывающем артели, жили в строительных вагончиках по девять-десять человек. В момент ЧП в них могло находиться до 80 человек.

По факту гибели людей при прорыве дамбы СК возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной разрушения дамбы технологического водоема. По одной из версий, ЧП могло произойти в результате износа тела плотины.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 15
19 окт
Прорыв дамбы в Красноярском крае мог произойти в результате износа тела плотины
19 окт
Стало известно, кому принадлежал рудник в Красноярском крае, где прорвало дамбу
19 окт
Дамба на артели в Красноярском крае, где случился прорыв, была нелегальной
19 окт
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 12 человек
19 окт
МЧС: Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 11 человек
19 окт
Названа возможная причина прорыва дамбы под Красноярском, где погибли 10 человек
19 окт
Кадры с места ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу
19 окт
Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы под Красноярском
19 окт
Следователи выехали на место ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

9:13
Вынужденную посадку совершил самолет в Казани
9:10
«Больше не верю в замужество»: Ани Лорак откровенно рассказала о разводе
9:04
Аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Улан-Удэ в Москву
8:56
Туристы назвали страны с удивительно низкими ценами
8:45
«Было очень трудно»: Меган Маркл расскажет о материнстве в документальном фильме
8:39
13 человек погибли и 44 пострадали при прорыве дамбы под Красноярском

Сейчас читают

«Больше не приходил»: Охлобыстин устроил жесткую проверку жениху дочери
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев