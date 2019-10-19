13 человек погибли и 44 пострадали при прорыве дамбы под Красноярском

13 человек погибли и 44 пострадали при прорыве дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По информации агентства, судьба еще 13 человек остается неизвестна.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, рабочие, трудившиеся на золотодобывающем артели, жили в строительных вагончиках по девять-десять человек. В момент ЧП в них могло находиться до 80 человек.

По факту гибели людей при прорыве дамбы СК возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной разрушения дамбы технологического водоема. По одной из версий, ЧП могло произойти в результате износа тела плотины.