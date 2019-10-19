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  4. Прорыв дамбы в Красноярском крае мог произойти в результате износа тела плотины

Прорыв дамбы в Красноярском крае мог произойти в результате износа тела плотины

, 8:30 Фото 152

ЧП случилось на золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино в субботу, 19 октября, в 2.00 по московскому времени.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Прорыв дамбы технологического водоема на золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края мог произойти, по предварительным данным, в результате износа тела плотины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По другой версии, инцидент произошел из-за подмыва после обильных дождей.

В результате разрушения дамбы на реке Сейба, по предварительным данным, погибли 13 человек. Шестерых пострадавших доставили в Курагинскую ЦРБ.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ЧП.

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