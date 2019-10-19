До 300 человек будет увеличена группировка сил МЧС под Красноярском

Министр МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил спасателей до 300 человек.

Сейчас на месте прорыва дамбы на реке Сейба работают шесть вертолетов МИ-8 МЧС России и шесть маломерных судов ГИМС. Кроме того, на место происшествия направлены начальники Главных управлений МЧС России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, из центрального аппарата — директор Департамента спасательных формирований, психологи ЦЭППа МЧС России.

В режим готовности приведен Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Глава МЧС поручил расширить территорию поисков, пропавших без вести с помощью службы ГИМС. Евгений Зиничев принес соболезнования родственникам погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 13 человек