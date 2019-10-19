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  4. До 300 человек будет увеличена группировка сил МЧС под Красноярском

До 300 человек будет увеличена группировка сил МЧС под Красноярском

, 9:46 Эксклюзивное фото 330

Такое распоряжение дал Министр МЧС России Евгений Зиничев.

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Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 20

Министр МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил спасателей до 300 человек.

Сейчас на месте прорыва дамбы на реке Сейба работают шесть вертолетов МИ-8 МЧС России и шесть маломерных судов ГИМС. Кроме того, на место происшествия направлены начальники Главных управлений МЧС России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, из центрального аппарата — директор Департамента спасательных формирований, психологи ЦЭППа МЧС России.

В режим готовности приведен Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Глава МЧС поручил расширить  территорию поисков, пропавших без вести с помощью службы ГИМС. Евгений Зиничев принес соболезнования родственникам погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 13 человек

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