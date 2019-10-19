Минздрав контролирует оказание помощи пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края находится под контролем Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 13 человек. Еще 44 получили повреждения. 14 из них поступили в Курагинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. Как стало известно 5-tv.ru, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Рейсом санавиации их доставят в Красноярскую краевую больницу. Сейчас в Курагинскую клинику вылетела бригада из семи специалистов.

Для оказания медицинской помощи жителям поселка Щетинкино, которые были эвакуированы и отправлены в пункт временного размещения, будет организован медицинский пункт.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших в ЧП.