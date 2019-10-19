Появился список пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

В результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, по предварительным данным, погибли 13 человек. Еще 44 — получили травмы. 12 из них доставлены в больницы. Судьба 15 человек остается неизвестной. В распоряжении 5-tv.ru появился список пострадавших в ЧП.

1. Новиков Е.

2. Этыков А.

3. Елизарьев А.

4. Чантыков А.

5. Шпагин С.

6. Фирголин Е.

7. Каргин А.

8. Титюхин А.

9. Тимохин Т.

10. Епихин А.

11. Пазалаев Н.

12. Бохмянин А.

13. Келичев А.

14. Асочаков Д.

15. Шпагин А.

16. Астафьев А.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной разрушения дамбы технологического водоема. По одной из версий, ЧП могло произойти в результате износа тела плотины.