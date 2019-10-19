Названа еще одна причина прорыва дамбы под Красноярском

Названа новая причина прорыва дамбы на реке Сейба вблизи поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. По одной из версий, разрушение дамбы технологического водоема могло произойти из-за несоблюдения технологий при строительстве данного объекта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр правительства региона.

В качестве возможных причин происшествия раньше также назывались износ тела плотины и подмыв после дождей.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают представители контролирующих и правоохранительных органов. Специалистам предстоит установить причину прорыва дамбы, а также проверить законность постройки гидротехнического сооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ЧП погибли 13 человек и еще 44 пострадали. Судьба 15 человек остается неизвестной. Дамба на золотодобывающей артели в Красноярском крае, была не зарегистрирована.