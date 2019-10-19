Еще за месяц до прорыва дамбы под Красноярском жители начали бить тревогу

Ситуация на дамбе в Курагинском районе Красноярского края, где в субботу, 19 октября, случился прорыв, начала волновать местных жителей задолго до происшествия. Еще в августе они били тревогу о состоянии реки Сейба из-за добычи золота в районе и сообщали о серьезном загрязнении водоема.

В интервью 5-tv.ru жительница поселка Щетинкино рассказала о проблемах в Курагинском районе, где находилась золотодобывающая артель. По ее словам, работники предприятия уже с 2012 года начали загрязнять природу.

«Река загрязнялась вообще уже с 2012 года, как начали туда заезжать рабочие и начали перекапывать все это место. Раньше была такая природа: люди ходили собирать грибы, собирать орехи, а сейчас там уже невозможно. Там просто всякие водособиратели стоят и, как их называют местные жители, „отстойники“. Просто глубокие карьеры вырыты», — поделилась женщина.

19 октября в 2.00 по московскому времени вблизи поселка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 16 человек, еще 13 пропали без вести.

К ликвидации трагедии привлечены шесть вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС, которые будут задействованы в поисках без вести пропавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин распорядился оказать помощь пострадавшим в результате аварии и выяснить причины происшествия.