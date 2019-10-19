Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об ЧП на дамбе около населенного пункта Щетинкино.

По итогам докладов Путин распорядился оказать помощь пострадавшим в результате аварии и выяснить причины происшествия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты», — сказал официальный представитель Кремля.

Трагедия произошла 19 октября рано утром недалеко от поселка Щетинкино, Курагинского района.

По последней информации, в результате прорыва дамбы на реке Сейба погибли 16 человек, 13 считаются пропавшими без вести, пострадали 44 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дамба на артели в Красноярском крае, где случился прорыв, была нелегальной.