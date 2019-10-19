  1. Пятый канал
  4. Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

, 12:25 172

Поручение было дано после прослушивания докладов главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии на дамбе около населенного пункта Щетинкино.

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 24

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об ЧП на дамбе около населенного пункта Щетинкино.

По итогам докладов Путин распорядился оказать помощь пострадавшим в результате аварии и выяснить причины происшествия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты», — сказал официальный представитель Кремля.

Трагедия произошла 19 октября рано утром недалеко от поселка Щетинкино, Курагинского района.

По последней информации, в результате прорыва дамбы на реке Сейба погибли 16 человек, 13 считаются пропавшими без вести, пострадали 44 человека. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дамба на артели в Красноярском крае, где случился прорыв, была нелегальной.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 24
19 окт
Количество человек, находившихся в общежитиях во время прорыва дамбы, неизвестно
19 окт
В Ростехнадзоре назвали разрушившуюся дамбу «примитивной технологической насыпью»
19 окт
Еще за месяц до прорыва дамбы под Красноярском жители начали бить тревогу
19 окт
Названа еще одна причина прорыва дамбы под Красноярском
19 окт
Минздрав контролирует оказание помощи пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Жителей поселка Щетинкино, где прорвало дамбу, эвакуируют
19 окт
Появился список пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
19 окт
До 300 человек будет увеличена группировка сил МЧС под Красноярском
19 окт
13 человек погибли и 44 пострадали при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Прорыв дамбы в Красноярском крае мог произойти в результате износа тела плотины

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

13:53
Количество человек, находившихся в общежитиях во время прорыва дамбы, неизвестно
13:51
Московского депутата пытались задавить трактором
13:44
«Может психануть?»: Нонна Гришаева напугала фанатов фразой о смене прически
13:28
В Ростехнадзоре назвали разрушившуюся дамбу «примитивной технологической насыпью»
13:16
Появилось видео задержания бездомного, напавшего с ножом на полицейского в Москве
13:08
Еще за месяц до прорыва дамбы под Красноярском жители начали бить тревогу

Сейчас читают

Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев