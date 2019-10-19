Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском

МЧС Красноярского края предоставило видео с места прорыва дамбы в Курагинском районе региона. ЧП произошло вблизи поселка Щетинкино в четверг, 19 октября, в 2.00 по московскому времени. Согласно последней информации, в результате происшествия погибли 15 человек, 16 получили травмы. Судьба пятерых человек неизвестна.

На данный момент в районе, где произошел инцидент, введен режим ЧС.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптики рекомендуют ускорить поиски пропавших в результате прорыва дамбы в связи с надвигающимися морозами. Согласно прогнозам специалистов, температура в районе золотодобывающей артели упадет до минус пяти — минус девяти градусов.