Синоптики советуют ускорить поиски пропавших при прорыве дамбы под Красноярском

Специалисты красноярского гидрометцентра рекомендуют ускорить поиски пропавших в результате прорыва дамбы вблизи поселка Щетинкино в связи с надвигающимися морозами. По информации метеорологов, в ближайшее время в районе золотодобывающей артели, где случилось ЧП, столбик термометра упадет до отметки минус пять — минус семь градусов. Это затруднит работы экстренных служб.

« Росгидромет прогнозирует осадки и понижение температуры до минус 5 — минус 7 градусов, поэтому советует ускорить восстановительные работы, чтобы все не замерзло », — цитирует Интерфакс представителя пресс-службы правительства Красноярского края.

Прорыв дамбы на реке Сейба произошел в субботу, 19 октября, примерно в 2.00 по московскому времени. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, 5 пропали без вести и еще 16 получили травмы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах прорыва дамбы под Красноярском.