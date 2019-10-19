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Синоптики советуют ускорить поиски пропавших при прорыве дамбы под Красноярском

, 14:01 107

Метеорологи прогнозируют понижение температуры в зоне золотодобывающей артели до минус пяти — минус семи градусов.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 30 Погода 4048

Специалисты красноярского гидрометцентра рекомендуют ускорить поиски пропавших в результате прорыва дамбы вблизи поселка Щетинкино в связи с надвигающимися морозами. По информации метеорологов, в ближайшее время в районе золотодобывающей артели, где случилось ЧП, столбик термометра упадет до отметки минус пять — минус семь градусов. Это затруднит работы экстренных служб.

«Росгидромет прогнозирует осадки и понижение температуры до минус 5 — минус 7 градусов, поэтому советует ускорить восстановительные работы, чтобы все не замерзло», — цитирует Интерфакс представителя пресс-службы правительства Красноярского края.

Прорыв дамбы на реке Сейба произошел в субботу, 19 октября, примерно в 2.00 по московскому времени. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, 5 пропали без вести и еще 16 получили травмы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах прорыва дамбы под Красноярском.

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