21 октября объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы под Красноярском

Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба. ЧП произошло в Курагинском районе вблизи поселка Щетинкино в субботу, 19 октября, в 2.00 по московскому времени.

В результате происшествия погибли 15 человек, пятеро пропали без вести и еще 16 получили травмы. Жители поселка Щетинкино на данный момент эвакуированы. В районе организован пункт временного размещения. На месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС. Ведутся поиски пропавших.

В Курагинском районе Красноярского края введен режим ЧС.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптики рекомендуют ускорить поиски пропавших в результате прорыва дамбы в связи с надвигающимися морозами.