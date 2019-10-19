Появился список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

В результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, по предварительным данным, погибли 15 человек. Еще 44 — получили травмы. 12 из них доставлены в больницы. Судьба еще пяти человек остается неизвестной. В распоряжении 5-tv.ru появился список погибших в ЧП.

1. Сергей Поросенов (машинист бульдозера)

2. Дмитрий Толипов (гидромониторщик)

3. Игорь Боярсков (электрогазосварщик)

4. Александр Данилов (водитель)

5. Алексей Мазепов (водитель)

6. Виктор Пронин (токарь)

7. Александр Свиридов (водитель погрузчика)

8. Геннадий Семешков (машинист экскаватора)

9. Денис Фомичев (водитель погрузчика)

10. Александр Боровской (водитель)

11. Валерий Трофимов (охрана)

12. Игорь Юдин (охрана)

13. Александр Бельдянов (охрана)

14. Антон Кожин (гидромониторщик)

15. Павел Максимов (охрана)

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной разрушения дамбы технологического водоема. По одной из версий, ЧП могло произойти в результате износа тела плотины.