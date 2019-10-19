  1. Пятый канал
  4. Появился список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Появился список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

, 16:05 Видео 256

По предварительной информации, в ЧП погибли 15 человек и еще 44 получили травмы.

Фото: ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 34

В результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, по предварительным данным, погибли 15 человек. Еще 44 — получили травмы. 12 из них доставлены в больницы. Судьба еще пяти человек остается неизвестной. В распоряжении 5-tv.ru появился список погибших в ЧП.

1. Сергей Поросенов (машинист бульдозера)

2. Дмитрий Толипов (гидромониторщик)

3. Игорь Боярсков (электрогазосварщик)

4. Александр Данилов (водитель)

5. Алексей Мазепов (водитель)

6. Виктор Пронин (токарь)

7. Александр Свиридов (водитель погрузчика)

8. Геннадий Семешков (машинист экскаватора)

9. Денис Фомичев (водитель погрузчика)

10. Александр Боровской (водитель)

11. Валерий Трофимов (охрана)

12. Игорь Юдин (охрана)

13. Александр Бельдянов (охрана)

14. Антон Кожин (гидромониторщик)

15. Павел Максимов (охрана)

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной разрушения дамбы технологического водоема. По одной из версий, ЧП могло произойти в результате износа тела плотины.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 34
19 окт
Стали известны имена пропавших без вести после прорыва дамбы под Красноярском
19 окт
Семь человек, считавшиеся пропавшими без вести при прорыве дамбы, найдены живыми
19 окт
В сети появилось видео с погибшими при прорыве дамбы вахтовиками
19 окт
Собственник дамбы в Красноярском крае не получал разрешение на ее эксплуатацию
19 окт
В «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы
19 окт
21 октября объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском
19 окт
Режим ЧС введен в Курагинском районе Красноярского края
19 окт
Синоптики советуют ускорить поиски пропавших при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Количество человек, находившихся в общежитиях во время прорыва дамбы, неизвестно

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

16:47
Мигрант из Узбекистана задержан по подозрению в изнасиловании петербурженки
16:33
Стали известны имена пропавших без вести после прорыва дамбы под Красноярском
16:29
«Жар-птица»: Орбакайте в платье-кимоно сравнили с молодой Пугачевой
16:16
В Санкт-Петербурге скончался генерал-майор полиции Константин Власов
16:05
Появился список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
16:02
«Неповторимо»: Климова с сыновьями с трудом прочитали стихотворение Пушкина

Сейчас читают

Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330
Младенец скончался на борту самолета, следовавшего в Москву

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев