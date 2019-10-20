День Сергея Зимнего: что можно и категорически нельзя делать 20 октября

20 октября (7 октября по старому стилю) на Руси отмечали день Сергея Зимнего. Православные христиане почитают память двух святых по имени Сергий — Печерского и Нуромского.

Сергий Печерский жил в XIII веке. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли и абсолютное послушание настоятелю. За это Сергия стали называть Послушливым.

Сергий Нуромский жил в XIV–XV веках. Рожденный в Греции он пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергея Радонежского. Спустя какое-то время он организовал Нуромскую обитель.

На Руси 20 октября считалось началом зимы. С этого времени дни становятся заметно короче, а по ночам наступают заморозки. Если в этот день выпадал снег, люди ждали холодную зиму.

В день Сергея Зимнего категорически запрещалось работать с тестом. Его нельзя ни замешивать, ни выпекать, ни жарить на сковороде. Согласно поверью, нарушение запрета грозит финансовыми трудностями и бедностью.

Также 20 октября не стоит принимать подарки от незнакомых людей. Вместе с презентами могут быть переданы болезни и неудачи. Кроме того, в этот день не стоит жаловаться на жизнь.

Сопровождается день Сергея Зимнего не только запретами, но и традициями. Утро было принято начинать с кормления домашних животных и скота. Растопку печи 20 октября доверяли самому младшему члену семьи. Считалось, что тогда в доме будет тепло всю зиму.

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