Сосед орловской семьи с «девочкой-маугли» назвал ее мать «странной женщиной»

Мужчина, который проживает неподалеку от дома многодетной семьи, назвал мать восьмерых детей «странной женщиной». По его словам, она не очень хорошо справлялась с хозяйством.

«Странная женщина. Детей рожает, а сама она под сельское хозяйство вообще не приспособлена», — сказал мужчина.

Мужчина также вспомнил покойного супруга женщины. Он рассказал, что тот возил детишек в школу.

По словам омбудсмена Орловской области Владимира Полякова, глава семейства скончался от онкологии и после этого для семьи начались тяжелые времена. 5-tv.ru публиковал кадры из дома, где проживали дети — жилище наполовину не достроено, повсюду грязь и строительный мусор.

История получила общественный резонанс после публикации в «ОрелТаймс» статьи о девочке, которая якобы в крайнем истощении поступила в больницу. Издание обвинило мать ребенка в том, что женщина якобы «продавала дочь педофилам за бутылку» и возила в сумке. Однако все это опроверг омбудсмен. 11-летний ребенок страдает генетическим заболеванием, плохо говорит и ползает на четвереньках.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту этого инцидента.