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  4. В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

, 11:37 Срочная новость 77

Авария случилась сразу на двух гидротехнических сооружениях.

Фото: 5-tv.ru

В Красноярском крае была разрушена не одна, а сразу две дамбы. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Ранее поступали сведения об аварии только на одном гидротехническом сооружении в поселке Щетинкино.

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