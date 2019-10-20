В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

В Красноярском крае была разрушена не одна, а сразу две дамбы. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
Ранее поступали сведения об аварии только на одном гидротехническом сооружении в поселке Щетинкино.
Сегодня, 11:37 Происшествия Срочная новость 77
Авария случилась сразу на двух гидротехнических сооружениях.
Фото: 5-tv.ru
В Красноярском крае была разрушена не одна, а сразу две дамбы. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
Ранее поступали сведения об аварии только на одном гидротехническом сооружении в поселке Щетинкино.
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