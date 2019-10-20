«Вы вообще не изменились»: Расторгуев опубликовал архивное фото 37-летней давности

62-летний певец Николай Расторгуев выложил в Instagram фрагмент коллективной фотографии 37-летней давности.

«Снимок времен ВИА „Лейся, песня“. 80-е. Мне здесь лет 25», — подписал артист.

Ансамбль существовал с 1974 по 1985 годы. Расторгуев, как и не менее известный Валерий Кипелов, пришли туда в качестве вокалистов из ВИА «Шестеро молодых» за несколько лет до расформирования коллектива «Лейся, песня». К тому моменту он приобрел славу одного из ведущих ВИА страны.

С середины 80-х Николай участвовал в разных музыкальных командах, включая группу «Рондо» и ВИА «Здравствуй, песня!». Лишь в 1989 году он стал солистом «Любэ», где поет по сей день. В этом году группа отметила 30-летие.

Instagram @nvrastorguev

Снимок молодого Расторгуева пробудил у поклонников приятные воспоминания о музыке тех лет. Сам же певец, по их мнению, был хорош в молодости и прекрасно выглядит ныне.

«Да, молодость и красота неразделимы! Но они не навсегда! А Николай Расторгуев прекрасен всегда»;

«Молоденький, хорошенький такой!»

«Вы вообще не изменились», — ответили музыканту подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что посвященный Петербургу клип «Любэ» набрал пять миллионов просмотров за два дня.