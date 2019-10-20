«Близняшки»: Пугачева и Орбакайте показали совместный снимок без макияжа

На фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram пользователи выложили снимок Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной Орбакайте. Певицы поддержали модный среди звезд шоу-бизнеса тренд фотографироваться без макияжа.

И хотя Примадонне 70 лет, а Кристине 48, они приняли вызов. В кадре из косметики на лицах у звезд разве что помада для губ.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Фото под названием «Дочки матери» прокомментировали почти 500 человек. Большинство отметило, что артистки схожи на лицо словно близнецы.

«Ой, девочки, вы же одинаковые!»

«Сестренки!»

«Одно лицо!»

«Близняшки. И все!»

«Очень похожи», — ответили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбакайте в платье-кимоно сравнили с молодой Пугачевой.