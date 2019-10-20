«Близняшки»: Пугачева и Орбакайте показали совместный снимок без макияжа

На фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram пользователи выложили снимок Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной Орбакайте. Певицы поддержали модный среди звезд шоу-бизнеса тренд фотографироваться без макияжа.
И хотя Примадонне 70 лет, а Кристине 48, они приняли вызов. В кадре из косметики на лицах у звезд разве что помада для губ.
Фото под названием «Дочки матери» прокомментировали почти 500 человек. Большинство отметило, что артистки схожи на лицо словно близнецы.
«Ой, девочки, вы же одинаковые!»
«Сестренки!»
«Одно лицо!»
«Близняшки. И все!»
«Очень похожи», — ответили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Орбакайте в платье-кимоно сравнили с молодой Пугачевой.