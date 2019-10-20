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Нетрезвый водитель устроил серьезное ДТП в Балашихе

, 23:45 Эксклюзивное фото 56

Автомобиль на огромной скорости протаранил грузовик и вылетел на встречную полосу.

Фото: 5-tv.ru

Водитель за рулем Subaru устроил крупное ДТП в подмосковной Балашихе вечером 20 октября. Сообщается, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Об этом пишут очевидцы в социальной сети.

По предварительной информации, иномарка на скорости до 120 километров в час протаранила грузовик, затем Subaru вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Land Cruiser. Предварительно, никто не пострадал, сообщает ГИБДД.

5-tv.ru

Инцидент произошел на улице Заречная. На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента жесткого ДТП автобуса и трамвая в Петербурге.

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