Нетрезвый водитель устроил серьезное ДТП в Балашихе

Водитель за рулем Subaru устроил крупное ДТП в подмосковной Балашихе вечером 20 октября. Сообщается, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Об этом пишут очевидцы в социальной сети.

По предварительной информации, иномарка на скорости до 120 километров в час протаранила грузовик, затем Subaru вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Land Cruiser. Предварительно, никто не пострадал, сообщает ГИБДД.

5-tv.ru

Инцидент произошел на улице Заречная. На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента жесткого ДТП автобуса и трамвая в Петербурге.