Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД

Реальная причина, по которой США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключается в стремлении сдержать Россию и Китай. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — заявил Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Он объяснил, что США потеряли интерес к договору на неблагоприятном для них фоне. Так, Китай продолжает наращивать военную и экономическую мощь, а Россия — восстанавливать оборонный потенциал. При этом обе страны активно расширяют взаимодействие.

Министр отметил, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы якобы о нарушении последней положений ДРСМД были частью подготовки к выходу из соглашения. По его словам, США также заранее начали разрабатывать вооружения, запрещенные договором.

Доказательством этого Шойгу назвал успешные испытания крылатой ракеты, поразившей цель на расстоянии свыше 500 километров. Это произошло через 16 дней после денонсации ДРСМД.

После выхода из договора США объявили о возможном размещении ракет средней и меньшей дальности в Азии. Как ранее писал 5-tv.ru президент РФ Владимир Путин объяснил, почему это имеет прямое отношение к России.