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В Вашингтоне считают, что курдам нужно больше времени для отхода вглубь Сирии

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По словам главы Пентагона, курдские отряды предпринимают «добросовестные усилия по своевременному выводу войск».

Фото: www.globallookpress.com / SEBASTIAN BACKHAUS

Тема:
Война в Сирии 4403

Вашингтон считает, что курдским вооруженным формированиям до возобновления Турцией операции «Источник мира» нужно дать больше времени для выхода из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, если это им потребуется. Об это заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN. Он подчеркнул, что курдские отряды предпринимают «добросовестные усилия по своевременному выводу войск».

«Если им нужно еще немного времени, им следует предоставить больше времени», — сказал Эспер.

Глава Пентагона отметил, что в течение последних дней перемирие в целом соблюдалось, хотя «кое-где происходили столкновения».

Как пишут «Известия», ранее во вторник Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным объявил, что с завтрашнего дня курды начнут отводить свои подразделения на 30 километров вглубь Сирии от так называемой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. На это им дается 150 часов. В свою очередь курдские силы отчитались перед Вашингтоном, что зону безопасности покинули все их бойцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорили на встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции.

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