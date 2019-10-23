В Вашингтоне считают, что курдам нужно больше времени для отхода вглубь Сирии

Вашингтон считает, что курдским вооруженным формированиям до возобновления Турцией операции «Источник мира» нужно дать больше времени для выхода из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, если это им потребуется. Об это заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN. Он подчеркнул, что курдские отряды предпринимают «добросовестные усилия по своевременному выводу войск».

«Если им нужно еще немного времени, им следует предоставить больше времени», — сказал Эспер.

Глава Пентагона отметил, что в течение последних дней перемирие в целом соблюдалось, хотя «кое-где происходили столкновения».

Как пишут «Известия», ранее во вторник Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным объявил, что с завтрашнего дня курды начнут отводить свои подразделения на 30 километров вглубь Сирии от так называемой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. На это им дается 150 часов. В свою очередь курдские силы отчитались перед Вашингтоном, что зону безопасности покинули все их бойцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорили на встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции.