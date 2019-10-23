Невеста Тимати показала фигуру уже на шестой день после родов

Невеста Тимати новоявленная 23-летняя мамочка Анастасия Решетова опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала фигуру после родов. На кадрах звезда позирует в белых облегающих топе и велосипедках. С момента рождения малыша Ратмира прошло всего шесть дней, поэтому об идеальном прессе и стройности модели не может быть и речи. Для манекенщицы отсутствие идеальных форм может стать настоящим испытанием.

«Заниматься пока нельзя. Осталось „всего лишь“ скинуть шесть-семь килограмм, накачать попу, пресс и я снова в форме», — подписала короткий ролик знаменитость.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Сына Тимати назвали так в честь погибшего несколько лет назад лучшего друга репера. Малыш с самого рождения стал настоящей звездой: таблоиды пестрят новостями о нем, роды Анастасии Решетовой снимал на камеру профессиональный фотограф, а его 59-летняя бабушка Симона Юнусова сделала в честь внука татуировку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники отчитали Анастасию Решетову за оставленного без присмотра ребенка.