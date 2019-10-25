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Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

, 10:19 52

По-прежнему наиболее популярными остаются массовые профессии: официант, повар, бармен и другие.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда рассказали о профессиях, которые будут популярны и востребованы в России в ближайшее время, пишет RT.

Первую строчку среди работников, которые всегда будут нужны, занимают представители массовых профессий: официант, повар, бармен, кондитер, преподаватель, бухгалтер, токарь, сварщик.

Весьма востребованы на современном рынке труда и обладатели редких навыков, среди них: инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, менеджер контроля качества биотехнологического производства и другие.

Из-за быстропротекающего технологического прогресса общество нуждается в специалистах по большим данным и облачным приложениям.

Полный список из 1,8 тысячи профессий можно увидеть в справочнике, разработанном ВНИИ труда.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна самая высокооплачиваемая профессия в России.

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