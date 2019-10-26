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«Отрезвить и осадить»: украинского эксперта выгнали из студии

, 11:42 Видео 123

Телеведущий Евгений Попов объяснил на своей странице в Instagram, почему потребовал ухода Вадима Трюхана.

Фото: Instagram @popovrtr

Тема:
Украинский кризис 210

Телеведущий Евгений Попов прокомментировал скандал с выставлением вон из студии председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана. Причины он объяснил на своей странице в Instagram.

Попов назвал Трюхана «убежденным бандеровцем», который перепутал «респектабельную передачу» с местом, где разрешают «нести бред, забрызгивая слюной стены».

«Отрезвить и осадить Трюхана должны были парламентские выборы, где за бандеровщину и лично за Трюхана проголосовали 2% харьковчан. Не отрезвили», — добавил телеведущий.

Он пожелал украинскому эксперту прийти в себя и не забывать, что в Москве он в гостях. В завершение Попов назвал своего оппонента по дискуссии «красноречивой иллюстрацией бардака, в котором вынужден существовать братский (украинский – Прим. ред) народ».

 
 
 
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Публикация от Евгений Попов (@popovrtr)

Скандал в эфире телеканала «Россия 1» произошел во время обсуждения ситуации в Донбассе. Трюхан заявил, что россияне и украинцы никогда не договорятся. На возражения в студии эксперт ответил просьбой не «хамить, кидаться, угрожать, действовать, как любит Попов». После небольшой перепалки ведущий попросил Трюхана удалиться из студии.

Ранее 5-tv.ru писал об украинском политологе Вячеславе Ковтуне, которого выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы.

Тема:
Украинский кризис 210
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