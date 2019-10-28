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  4. Посол РФ в США рассказал о главной опасности прекращения ДРСМД

Посол РФ в США рассказал о главной опасности прекращения ДРСМД

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По словам Анатолия Антонова, главная опасность заключается в том, что подобное вооружение может появиться на территории Европы.

Фото: www.globallookpress.com / Kim Shiflett

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию с выходом США из Договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщает ТАСС, представитель российского внешнеполитического ведомства в Штатах отметил, что «самым опасным моментом» является вероятное размещение подобного вооружения на территории европейского континента. По словам Антонова, такое развитие событий заставит Россию сделать ответные шаги.

Также дипломат отметил, что Москва намерена и дальше взаимодействовать с США по вопросам борьбы с терроризмом. Как заявил Антонов, Россия «обречена» на работу в тесном контакте с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента РФ Владимира Путина, возможное размещение ракет США в Азии касается и России.

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