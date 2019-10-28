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Конгрессвумен подала в отставку из-за секса втроем

, 6:27 Фото 316

Кэти Хилл была вынуждена сообщить об уходе из Палаты представителей США после крупного секс-скандала.

Фото: www.globallookpress.com

Конгрессвумен от Демократической партии Кэти Хилл объявила о решении уйти в отставку после громкого секс-скандала, об этом пишет California Globe. По информации издания, политик была уличена в интимных отношениях со своей коллегой. Согласно материалам дела, Кэти Хилл практиковала секс-вечеринки втроем, в которых принимали участие ее сотрудница и муж.

Теперь член Палаты представителей Конгресса США заявила о своем намерении покинуть пост. Об этом конгрессвумен сообщила в своем Twitter.

«Сегодня я с разбитым сердцем объявляю о своем уходе из Конгресса», — пишет Хилл, не уточняя однако, когда именно покинет пост.

По словам политика, для нее это решение стало самым трудным за всю ее карьеру. По данным калифорнийских СМИ, Хилл — открытая бисексуалка.

Twitter @LisaPurdue2

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дэвид Кэмерон впервые стал отрицать секс со свиной головой.

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