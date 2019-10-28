Седокова в рубиновом платье с глубоким декольте порассуждала об индивидуальности

Известная поп-исполнительница Анна Седокова пленила поклонников, примерив эффектный наряд рубинового цвета. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в платье с длинным шлейфом, декорированном стразами.

Несмотря на то, что на этот раз звезда вышла в свет не в облегающем наряде — образ получился не менее впечатляющим. Глубокое декольте отлично подчеркнуло пышный бюст теледивы, а роскошное колье сделало акцент на ее изящной шее. Наряд Седоковой вызвал восхищение подписчиков.

Впрочем, не менее бурную реакцию фолловеров спровоцировал и сам пост знаменитости. В подписи к публикации она призвала фанатов полюбить себя и не бояться проявлять свою индивидуальность.

«А пока просто накрасим губы алым цветом и начнем любить себя наконец-то! Ведь мы у себя одни такие классные!» — обратилась к фанатам Седокова.

Instagram @annasedokova

Поклонники не скупились на комплименты для любимой исполнительницы.

«Бомбическая!»

«Я бы сказала невероятная!»

«Анна, вы необыкновенная!»

«Шикарное платье!»

«Богиня! Шикарно выглядишь!» — восторгались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седоковам зажгла на публике с женатым баскетболистом из Латвии.