Седокова в рубиновом платье с глубоким декольте порассуждала об индивидуальности

Известная поп-исполнительница Анна Седокова пленила поклонников, примерив эффектный наряд рубинового цвета. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в платье с длинным шлейфом, декорированном стразами.
Несмотря на то, что на этот раз звезда вышла в свет не в облегающем наряде — образ получился не менее впечатляющим. Глубокое декольте отлично подчеркнуло пышный бюст теледивы, а роскошное колье сделало акцент на ее изящной шее. Наряд Седоковой вызвал восхищение подписчиков.
Впрочем, не менее бурную реакцию фолловеров спровоцировал и сам пост знаменитости. В подписи к публикации она призвала фанатов полюбить себя и не бояться проявлять свою индивидуальность.
Поклонники не скупились на комплименты для любимой исполнительницы.
«Бомбическая!»
«Я бы сказала невероятная!»
«Анна, вы необыкновенная!»
«Шикарное платье!»
«Богиня! Шикарно выглядишь!» — восторгались пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седоковам зажгла на публике с женатым баскетболистом из Латвии.