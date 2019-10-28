Роскошный особняк экс-врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, который признан Лефортовским судом Москвы виновным в растрате более 40 миллионов рублей и приговорен к 6,5 годам колонии, является самовольной постройкой, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, общая стоимость арестованного в рамках обеспечительных мер у Абдусамада Гамидова имущества, составила более 68 миллионов рублей. При обысках было изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Отмечается, что это лишь один из эпизодов преступной деятельности бывшего врио главы правительства Дагестана.

СК РФ

В настоящий момент в рамках целенаправленной работы по декриминализации республики, Следственный комитет продолжает работу по расследованию противоправных деяний Абдусамада Гамидова и его подельников. Уже установлено восемь эпизодов растраты бюджетных средств, получения взяток и превышения должностных полномочий, а также других преступлений.

К уголовной ответственности привлечены девять человек. Сейчас следователи продолжают сбор доказательств. Один из фигурантов дела Шамиль Кадиев объявлен в розыск.

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