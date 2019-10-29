Сайт с биоматериалами для ЭКО закрыли после рождения больного ребенка

Незаконная продажа спермы в интернете пресечена в России. Московский Росздравнадзор через суд добился закрытия сайта, на котором нелегально реализовывались биоматериалы для искусственного оплодотворения.

В ведомстве сообщили, что всему предшествовала жалоба пациентки одной из московских клиник на некачественное оказание услуг. В результате проверки выяснилось, что сотрудники медучреждения закупили сперму для искусственного оплодотворения через сайт иностранной организации. Впоследствии женщина родила ребенка с генетическими отклонениями.

Коптевский районный суд Москвы признал информацию, опубликованную на интернет-портале, запрещенной к распространению на территории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли изъян в процедуре ЭКО, который может привести к выкидышу.