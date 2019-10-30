В Женеве готовятся к запуску работы Сирийского конституционного комитета

В Женеве в эти минуты началась встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с турецким и иранским коллегами, и спецпосланником ООН — накануне запуска Сирийского конституционного комитета, который станет политическим регулятором ситуации в этой арабской республике.

Ранее глава Минобороны доложил, что вооруженные курдские подразделения досрочно покинули коридор безопасности на северо-востоке Сирии. Сергей Шойгу подчеркнул, что таким образом договоренности, которых ранее достигли Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи — полностью выполнены.

«Досрочно закончен вывод с территории, на которой должен быть коридор безопасности. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», — заявил министр обороны РФ.

Об успехах на северо-востоке Сирии Сергей Шойгу рассказал во время визита в Армению, где обсуждалось сотрудничество стран в борьбе с терроризмом.