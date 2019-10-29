Шойгу: Отвод курдских отрядов на северо-востоке Сирии завершен досрочно

Отвод курдских вооруженных отрядов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Давидом Тонояном в Ереване.

«На сегодняшний день в соответствии с сочинскими соглашениями и договоренностями между нашими президентами, я имею в виду президентов России и Турции, выполняются, и досрочно закончен вывод с территории, на которой должен быть коридор безопасности, войск. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция» , — сказал глава Минобороны России.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 22 октября в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в соответствии с которым Турция должна остановить военную операцию в Сирии, а к патрулированию территории вдоль сирийско-турецкой границы, которую ранее занимали курдские вооруженные подразделения, приступят российская военная полиция и сирийские пограничники. На отвод войск курдам было дано 150 часов, которые истекли сегодня в 18:00.