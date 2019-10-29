  1. Пятый канал
  4. Шойгу: Отвод курдских отрядов на северо-востоке Сирии завершен досрочно

Шойгу: Отвод курдских отрядов на северо-востоке Сирии завершен досрочно

, 19:05 Видео 48

В зону безопасности на границе с Турцией вошли российские военные полицейские и сирийские пограничники, сообщил министр обороны РФ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости /Дмитрий Виноградов, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4435

Отвод курдских вооруженных отрядов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Давидом Тонояном в Ереване.

«На сегодняшний день в соответствии с сочинскими соглашениями и договоренностями между нашими президентами, я имею в виду президентов России и Турции, выполняются, и досрочно закончен вывод с территории, на которой должен быть коридор безопасности, войск. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», — сказал глава Минобороны России.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 22 октября в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в соответствии с которым Турция должна остановить военную операцию в Сирии, а к патрулированию территории вдоль сирийско-турецкой границы, которую ранее занимали курдские вооруженные подразделения, приступят российская военная полиция и сирийские пограничники. На отвод войск курдам было дано 150 часов, которые истекли сегодня в 18:00.

Тема:
Война в Сирии 4435
29 окт
Минобороны РФ опровергает обстрел российских военных полицейских у границ Турции
29 окт
Агенство SANA сообщило об обстреле военного патруля на границе Турции и Сирии
29 окт
Долгожданное событие! Понтонный мост через Евфрат соорудили в Сирии
29 окт
США намерены поддерживать контроль за нефтяными месторождениями в Сирии
29 окт
Вашингтон обещает обнародовать видео уничтожения аль-Багдади «в ближайшие дни»
28 окт
Российские военные обустроили новую базу в Сирии — видео
27 окт
Минобороны РФ не известно о якобы оказании содействия США в уничтожении аль-Багдади
27 окт
«Это было, как смотреть кино»: Трамп раскрыл детали ликвидации главаря ИГ*
27 окт
Трамп может заявить об убийстве главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади
27 окт
Как семичасовая встреча Путина и Эрдогана изменила мир

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

Последние новости

20:00
Мать учредителя подрядчика «Газпром Арены» рассказала об обыске в доме
19:57
Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину расставания с Ольгой Бузовой
19:51
Российский лидер и президент Кубы обсудили двустороннее сотрудничество
19:42
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака
19:33
Что стало причиной массовых задержек поездов между Петербургом и Хельсинки
19:19
Что известно об обысках, связанных с делом о хищениях при строительстве «Газпром-арены»

Сейчас читают

«Какой-то рок с матами»: Выступление Наргиз шокировало уссурийских зрителей
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев