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  4. Стали известны имена погибших в страшном ДТП в Подмосковье

Стали известны имена погибших в страшном ДТП в Подмосковье

, 21:53 Видео 341

Авария произошла на 159-м километре трассы М-9 в Шаховском районе Московской области.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Пять человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли в серьезном ДТП в Подмосковье.

5-tv.ru публикует список погибших в результате данной аварии.

Александр Ф., 2002 года рождения;

Кирилл К., 1988 года рождения;

Олег К., 1963 года рождения;

Роман К., 1978 года рождения;

Александр К., 1958 года рождения.

Все погибшие находились в легковом автомобиле. В ДТП также пострадал водитель грузовика, он госпитализирован в Волоколамскую центральную городскую больницу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, авария произошла на 159-м километре трассы М-9 «Балтия» в Шаховском районе области. На трассе лоб в лоб столкнулись фура и автомобиль Kia.

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