Стали известны имена погибших в страшном ДТП в Подмосковье

Пять человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли в серьезном ДТП в Подмосковье.
5-tv.ru публикует список погибших в результате данной аварии.
Александр Ф., 2002 года рождения;
Кирилл К., 1988 года рождения;
Олег К., 1963 года рождения;
Роман К., 1978 года рождения;
Александр К., 1958 года рождения.
Все погибшие находились в легковом автомобиле. В ДТП также пострадал водитель грузовика, он госпитализирован в Волоколамскую центральную городскую больницу.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, авария произошла на 159-м километре трассы М-9 «Балтия» в Шаховском районе области. На трассе лоб в лоб столкнулись фура и автомобиль Kia.