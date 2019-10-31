  1. Пятый канал
  4. «Копия отца»: Надежда Михалкова опубликовала нежный снимок с сыном

«Копия отца»: Надежда Михалкова опубликовала нежный снимок с сыном

, 18:54 Фото 74

Подписчики актрисы тут же стали рассуждать, на кого похож ребенок звезды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @nadiamixalkova

Актриса Надежда Михалкова опубликовала фото с прогулки с сыном, сообщает 7days.ru. От брака с режиссером Резо Гигинеишвили у нее двое детей — Ваня и Нина. Знаменитые родители обоюдно договорились не показывать лица детей в социальных сетях, однако видимо в этот раз актриса решила сделать исключение.

В кадре она сидит рядом с сыном на качелях.

Instagram @nadiamixalkova

«Это еще кто кого катает… как сказала сегодня Нина „мама, как ты могла меня так сильно расстроить и обрадовать одновременно“ вот и я думаю… как так у меня получилось))» — подписала снимок актриса.

Пользователи сразу стали рассуждать, на кого больше похож младший сын Михалковой.

«Нос и губы у ребенка как у Резо»;

«Какой сынок хорошенький!»;

«Красавица!!! Надя, фотографируйтесь со своими драгоценными детками!», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты поразились сходству Максима Галкина и его сына Гарри.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

19:12
Пресс-секретарь Брежневой прокомментировала слухи о беременности певицы
19:01
Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа
18:54
«Копия отца»: Надежда Михалкова опубликовала нежный снимок с сыном
18:45
Террористическая группировка ИГ* заявила о «преемнике» ликвидированного аль-Багдади
18:39
Глава Следкома направил криминалистов на место убийства мальчика в детсаду в НАО
18:28
Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионах

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев