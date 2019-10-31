«Копия отца»: Надежда Михалкова опубликовала нежный снимок с сыном

Актриса Надежда Михалкова опубликовала фото с прогулки с сыном, сообщает 7days.ru. От брака с режиссером Резо Гигинеишвили у нее двое детей — Ваня и Нина. Знаменитые родители обоюдно договорились не показывать лица детей в социальных сетях, однако видимо в этот раз актриса решила сделать исключение.

В кадре она сидит рядом с сыном на качелях.

Instagram @nadiamixalkova

«Это еще кто кого катает… как сказала сегодня Нина „мама, как ты могла меня так сильно расстроить и обрадовать одновременно“ вот и я думаю… как так у меня получилось))» — подписала снимок актриса.

Пользователи сразу стали рассуждать, на кого больше похож младший сын Михалковой.

«Нос и губы у ребенка как у Резо»;

«Какой сынок хорошенький!»;

«Красавица!!! Надя, фотографируйтесь со своими драгоценными детками!», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты поразились сходству Максима Галкина и его сына Гарри.