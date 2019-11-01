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Жителям многоквартирных домов в Самаре приходится жить в чудовищных условиях

, 9:54 Эфирная новость 190

Ужасающее состояние домов обнаружили во время проверки активисты Народного фронта.

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Фото, видео: ТАСС / Bernd Settnik; 5-tv.ru

Сотни жителей Самары остались без крыши над головой. Кровля на десятках многоквартирных домов зияет огромными дырами. Перекрытия насквозь прогнили. Дома изнутри съедает плесень. Чем все это может закончиться, не трудно себе представить. Впереди зима, и крыши просто не выдержат тяжести снега.

Ужасающие условия обнаружили во время проверки активисты Народного фронта.

От ремонта в квартире Ирины Костюченко ничего не осталось. Весенняя капель уничтожила стены и потолки в обеих комнатах. Невыносимый запах в квартире стоит с марта. От постоянной сырости ухудшилось здоровье пенсионерки.

После снежной зимы в аварийном состоянии оказалась не одна квартира — весь дом. Жильцы неоднократно обивали пороги чиновников, но все бесполезно. Крышу чинить никто даже не начал.

Почему коммунальные службы города довели дома до столь плачевного состояния? Подробности в видеосюжете Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани чиновники хотят отобрать у матери детей «в качестве профилактики». Мать двоих детей активно пытается решить жилищный вопрос. Ее оппоненты нашли чудовищный способ давления на женщину.

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