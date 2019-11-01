«Озорная девчонка!» Алена Апина устроила пляски в лифте на Хэллоуин

Алена Апина разместила в Instagram «страшное» видео с Хэллоуина. На кадрах звезда, пританцовывая, достала из рукава окровавленную и жуткую руку. Муляжная конечность была куплена поп-дивой для празднества заранее. В ролике певица сопроводила дикие пляски исполнением песни Аллы Пугачевой «Арлекино».

«Любите ли вы сегодняшний праздник, как люблю его я? Любите страшилки? Любите черный и любой другой юмор? А не слишком ли скучно вы живете?! Дурачьтесь хоть раз в году!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Алены Апиной похвалили 55-летнего кумира за озорство и непосредственность. Фанаты певицы восхитились оригинальным чувством юмора любимицы.

«Молодая! Веселая! Красавица! Аплодисменты!»

«Вы остались той самой озорной девчонкой», — написали фолловеры.

Однако не всем подписчикам Алены Апиной новое видео пришлось по вкусу. Некоторые пользователи раскритиковали исполнительницу за чересчур жесткий юмор в контексте творчества Аллы Пугачевой.

«Мы думали, что дно уже было. И тут снизу постучали»;

«Глупо! Не ожидала…»;

«А если Алла не поймет этот черный юмор?! Не очень-то и смешно», — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Апина не поняла недовольства фанатов эротикой в клипе.