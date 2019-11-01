  1. Пятый канал
  4. «Озорная девчонка!» Алена Апина устроила пляски в лифте на Хэллоуин

«Озорная девчонка!» Алена Апина устроила пляски в лифте на Хэллоуин

, 8:15 Видео 247

55-летняя звезда удивила фанатов жутким реквизитом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @neapina

Алена Апина разместила в Instagram «страшное» видео с Хэллоуина. На кадрах звезда, пританцовывая, достала из рукава окровавленную и жуткую руку. Муляжная конечность была куплена поп-дивой для празднества заранее. В ролике певица сопроводила дикие пляски исполнением песни Аллы Пугачевой «Арлекино».

«Любите ли вы сегодняшний праздник, как люблю его я? Любите страшилки? Любите черный и любой другой юмор? А не слишком ли скучно вы живете?! Дурачьтесь хоть раз в году!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Алены Апиной похвалили 55-летнего кумира за озорство и непосредственность. Фанаты певицы восхитились оригинальным чувством юмора любимицы.

«Молодая! Веселая! Красавица! Аплодисменты!»

«Вы остались той самой озорной девчонкой», — написали фолловеры.

Однако не всем подписчикам Алены Апиной новое видео пришлось по вкусу. Некоторые пользователи раскритиковали исполнительницу за чересчур жесткий юмор в контексте творчества Аллы Пугачевой.

«Мы думали, что дно уже было. И тут снизу постучали»;

«Глупо! Не ожидала…»;

«А если Алла не поймет этот черный юмор?! Не очень-то и смешно», — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Апина не поняла недовольства фанатов эротикой в клипе.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

9:00
«Очаровательная»: Выразительный взгляд Ани Лорак пленил фанатов — фото
8:50
Как вера в дьявола помогает укреплять иммунитет?
8:44
Опубликованы фото и видео с места убийства экс-мэра Киселевска
8:42
Пышногрудая «австралийская Кардашьян» озадачила фанатов жутким фото
8:35
Стала известна личность грабителя, застреленного экс-мэром Киселевска
8:29
Нападение на российского дипломата в Косово не должно остаться безнаказанным — Небензя

Сейчас читают

Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть — фото
Отец убитого в детсаду в Нарьян-Маре ребенка никогда не видел подозреваемого

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев