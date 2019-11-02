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  4. Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре

Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре

, 14:45 Видео 57

Теплый последний день осени способствует быстрому таянию первого снега, на смену которому придут дожди.

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Фото, видео: ТАСС/Amazing Aerial via ZUMA Wire, /Красильников Станислав

Тема:
Погода 4070

В начале следующей недели в Центральную Россию придет мощный поток тепла из субтропиков. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец, пишет «Экономика сегодня».

Температура воздуха ночью в регионе составит от трех до восьми градусов тепла. Днем отметка на столбике термометра поднимется до восьми-тринадцати градусов.

По словам Тишковца, подобные температуры аномальны для Центральной России. Теплый ноябрь, по мнению синоптика, может способствовать быстрому таянию первого снега. На смену последнему придут дожди. В последний день октября столичная метеостанция зафиксировала температурный минимум осени в Москве — 3,4 градуса ниже нуля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал теплый ноябрь и зиму с температурами около и выше нормы практически на всей территории России. Исключение составит лишь Северо-Западный федеральный округ.

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