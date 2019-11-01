Россиян ждет «розовая зима»: что это значит?

Зима на территорию России придет обязательно, но еще не очень скоро. И она будет изменчивой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А последний осенний месяц обещает быть достаточно теплым для этого времени года практически на всей территории страны.
В целом же зима, по словам Вильфанда будет теплой — как он выразился, в розовом цвете. По аналогии с «розовым летом», о котором синоптик говорил несколько лет назад, показывая окрашенную в светло-красный цвет карту температурных прогнозов — так специалисты обозначают небольшие положительные аномалии.
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Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Роман Вильфанд объяснил, почему октябрьское тепло так долго держалось на европейской части России.