Россиян ждет «розовая зима»: что это значит?

Зима на территорию России придет обязательно, но еще не очень скоро. И она будет изменчивой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А последний осенний месяц обещает быть достаточно теплым для этого времени года практически на всей территории страны.

«По нашим расчетам, в течении ноября температурный режим будет очень высоким на азиатской территории. На европейской территории России температурный фон будет около и выше нормы. Исключение составит лишь северо-западный федеральный округ — Ненецкий АО, Республика Коми и Архангельская область — вот там температурный режим ниже нормы», — сообщил специалист.

В целом же зима, по словам Вильфанда будет теплой — как он выразился, в розовом цвете. По аналогии с «розовым летом», о котором синоптик говорил несколько лет назад, показывая окрашенную в светло-красный цвет карту температурных прогнозов — так специалисты обозначают небольшие положительные аномалии.

« В целом, зима ожидается не холодной, то есть температурный фон около и выше нормы. Насколько выше нормы — в принципе невозможно предсказывать <…>. И да, зима у нас прогнозируется тоже в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом» , - сказал Вильфанд.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Роман Вильфанд объяснил, почему октябрьское тепло так долго держалось на европейской части России.