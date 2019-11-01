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  4. Россиян ждет «розовая зима»: что это значит?

Россиян ждет «розовая зима»: что это значит?

, 16:29 Видео 46

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь и зиму с температурами около и выше нормы практически на всей территории России.

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Фото, видео: ТАСС/Карпухин Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4069

Зима на территорию России придет обязательно, но еще не очень скоро. И она будет изменчивой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А последний осенний месяц обещает быть достаточно теплым для этого времени года практически на всей территории страны.

«По нашим расчетам, в течении ноября температурный режим будет очень высоким на азиатской территории. На европейской территории России температурный фон будет около и выше нормы. Исключение составит лишь северо-западный федеральный округ — Ненецкий АО, Республика Коми и Архангельская область — вот там температурный режим ниже нормы», — сообщил специалист.

В целом же зима, по словам Вильфанда будет теплой — как он выразился, в розовом цвете. По аналогии с «розовым летом», о котором синоптик говорил несколько лет назад, показывая окрашенную в светло-красный цвет карту температурных прогнозов — так специалисты обозначают небольшие положительные аномалии.

«В целом, зима ожидается не холодной, то есть температурный фон около и выше нормы. Насколько выше нормы — в принципе невозможно предсказывать <…>. И да, зима у нас прогнозируется тоже в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», - сказал Вильфанд.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Роман Вильфанд объяснил, почему октябрьское тепло так долго держалось на европейской части России.

Тема:
Погода 4069
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