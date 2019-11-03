Арестованный в Израиле россиянин Бурков рассчитывает вернуться на родину

Арестованный в Израиле по запросу США и содержащийся в тюрьме с 2015 года россиянин Алексей Бурков рассчитывает вернуться на родину. Житель Петербурга в ходе общения с журналистами в зале Высшего суда справедливости в Иерусалиме отметил, что решение министра юстиции страны Амира Оханы о его экстрадиции в Соединенные Штаты он считает агрессивным.

«Считаю это решение агрессивным» , — цитирует Алексея Буркова ТАСС.

Алексей Бурков был задержан и арестован в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве в 2015 году. Израиль тем самым исполнил требование американских властей, обвинявших петербуржца в преступлениях в сфере кибербезопасности. Запросы о его экстрадиции в Иерусалим направляли как российская, так и американская стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США. Высший суд страны наложил запрет на процедуру после петиции, поданной семьей Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков.