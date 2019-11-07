На Пятом канале акция «День добрый дел» для Демьяна Демкива

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 8776 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Хрупкие люди» мы собираем деньги для трехлетнего Демьяна. У мальчика генетическая патология — несовершенный остеогенез. Проще говоря хрустальная болезнь. Малейший толчок или прикосновение — губительны для костей ребенка. От многочисленных переломов у Демьяна началась деформация суставов, и если не начать лечение сейчас, мальчик не сможет ходить.

Спасение есть — это эндоскопические штифты, они укрепят слабые кости. Стоимость таких протезов — 2 миллиона 600 тысяч рублей — хрупкий мальчик очень ждет помощи. Корреспондент МИЦ «Известия» Наталья Кириллова с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как неравнодушные зрители Пятого канала помогли Никите Лащенову. Мальчик родился с тяжелейшим пороком. Несколько сложных операций помогли лишь ненадолго отсрочить страшные последствия врожденного заболевания.