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Валерия Гай Германика стала многодетной мамой

, 13:11 Фото 355

О рождении третьего ребенка кинорежиссер сообщила в своем Instagram. Публика уверена, что это сын.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва, Instagram @germanicaislove_official

Валерия Гай Германика родила третьего ребенка. О радостном событии кинорежиссер сообщила в своем Instagram, опубликовав в Stories фотографию с воздушными шариками. А поскольку они голубого и золотистого цвета, интернет-сообщество заключило, что это мальчик. Чуть позже там же появилась и открытка с поздравлениями.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о беременности 35-летней Германики стало известно пять месяцев назад, когда она появилась на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр» с заметно округлившимся животом. Отцом ребенка стал бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов. Пара сочеталась браком в начале 2019 года, свадьбу сыграли в Новокузнецке. Церемония была скромной, пригласили только родственников и самых близких друзей. От предыдущих браков у Валерии есть две дочери — 11-летняя Октавия и четырехлетняя Северина.

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