Валерия Гай Германика стала многодетной мамой

Валерия Гай Германика родила третьего ребенка. О радостном событии кинорежиссер сообщила в своем Instagram, опубликовав в Stories фотографию с воздушными шариками. А поскольку они голубого и золотистого цвета, интернет-сообщество заключило, что это мальчик. Чуть позже там же появилась и открытка с поздравлениями.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о беременности 35-летней Германики стало известно пять месяцев назад, когда она появилась на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр» с заметно округлившимся животом. Отцом ребенка стал бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов. Пара сочеталась браком в начале 2019 года, свадьбу сыграли в Новокузнецке. Церемония была скромной, пригласили только родственников и самых близких друзей. От предыдущих браков у Валерии есть две дочери — 11-летняя Октавия и четырехлетняя Северина.