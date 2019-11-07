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  4. В интернете появилось видео отдыха Асмус и Янковского на Мальдивах

В интернете появилось видео отдыха Асмус и Янковского на Мальдивах

, 18:03 | Светлана Шевченко Видео 207

Ролик, снятый в перерыве между съемками, выложил в соцсети режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

В интернете появилось видео отдыха на Мальдивах Кристины Асмус и Ивана Янковского, которые так убедительно сыграли постельную сцену в фильме «Текст», что теперь им приходится оправдываться, опровергать слухи о том, что между ними настоящий роман, и отбиваться от обвинений. Ролик выложил на своей странице в Instagram режиссер картины Коим Шипенко.

«Первый съемочный день фильма «Текст» на Мальдивах. Вообще, работать на Мальдивах это издевательство. Очень было необычно начинать съемки такого драматичного фильма в раю», - подписал видео Шипенко.

За кадром режиссер говорит, что снимает «фильм о фильме» и иронизирует, что работать пришлось в «нечеловеческих условиях». Неугомонная публика между тем продолжает искать на кадрах признаки пробежавшей между актерами искры.  

«Фильм фильмом, но как они смотрят друг на друга!»

«Слишком Асмус везде оправдывается. Явно попахивает изменой с худышом».

«Он так на Кристину смотрит…»

«А будут в интернете все пять дублей постельной сцены?» - пишут комментаторы.

Впрочем, многие недоумевают, почему Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов подверглись такой травле, очень хвалят фильм и благодарят режиссера и всю съемочную команду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус подверглась такому шквалу критики из-за участия в откровенной сцене в фильме «Текст», что готова отказаться от участия в новой ленте, где должна была сниматься в нижнем белье, и заплатить неустойку за разорванный контракт. В свою очередь муж актрисы Гарик Харламов встал на ее защиту и заявил критикам, что гордится Кристиной. По его словам, в картине нет его жены, есть совсем другой персонаж.

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