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  4. Экс-король Малайзии решил откупиться от общего с Воеводиной сына

Экс-король Малайзии решил откупиться от общего с Воеводиной сына

, 19:27 | Светлана Александрова 75

Мухаммад V пообещал создать трастовый фонд для ребенка при условии, что он будет воспитан мусульманином и никогда не попытается как-либо контактировать с отцом.

Фото: Instagram @rihanapetra

Бывший король Малайзии Мухаммад V готов создать трастовый фонд для сына своей бывшей супруги Оксаны Воеводиной Леона, которого от отказывается признать своим, но выдвигает при этом ряд условий.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники, условием основания фонда в размере 250 тысяч долларов (около 16 миллионов рублей) является воспитания мальчика в мусульманских традициях и получить соответствующее образование. Кроме того, он и его мать не должны предпринимать попыток связаться с бывшим монархом.

Кроме того, Мухаммад готов выплатить 100 000 долларов в виде десяти ежемесячных платежей самой Оксане Воеводиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший король Малайзии отказался считать себя отцом ребенка обладательницы титула «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и заявил, что мальчик может быть «сыном любого азиатского человека».  Оксана же утверждает, что Леон родился в браке с султаном и намерена установить отцовство через суд. Если Мухаммед откажется пройти ДНК-тест, судья автоматически признает его отцом.

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