На концерте «Би-2» в Челябинске две фанатки упали в обморок

В Челябинске на концерте группы «Би-2» сразу двум молодым поклонницам стало плохо. Об этом сообщает местное издание 74.ru.

По словам очевидцев, одну из фанаток удалось вынести из толпы. Вторую пришлось приводить в чувство прямо в зале выступления.

«Сначала одна девушка упала в обморок, потом вторая. Первую на руках вынесли из толпы без сознания, другую откачивают медики прямо в толпе», — поделилась подробностями одна из зрительниц.

Выступление музыкального коллектива «Би-2» началось с задержкой около 19:30 на челябинской арене «Трактор». Зал полностью заполнен, организаторы утверждают — почти все билеты распроданы. На концерте дежурят бригада скорой помощи и сотрудники МЧС.

Сегодня это уже не первый случай внезапного ухудшения здоровья людей в общественных местах. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у немецкого депутата во время выступления в Бундестаге случился приступ.