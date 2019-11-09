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«Буквально вот-вот»: Буланова рассказала, что готовится к свадьбе сына

, 10:46 | Алиса Маркова Видео 196

Известная российская певица говорит, что ее старший сын Александр собирается жениться.

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Фото, видео: Александр Хитров/БелТА/ТАСС, 5-tv.ru

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова готовится стать бабушкой. В интервью для программы «Светская хроника» звезда рассказала, что ее наследник хочет жениться.

26-летний сын артистки Александр полностью обеспечивает себя. В планах у молодого человека — пойти по стопам мамы и профессионально заняться музыкой.

«Старший, он музыкальный парень, работает бариста в кофейне. Но у него есть барабанная установка. Он хочет как-то в будущем связать свою жизнь с музыкой. Он самостоятельный человек. И даже если он какие-то деньги у меня на что-то просит, он мне их отдает. Хотя я сопротивляюсь. Он говорит: „Нет“», — восхищается исполнительница.

По словам Булановой, свадьба ее старшего сына — не за горами.

«Все к этому идет. Буквально вот-вот. Проверять невесту не буду. Я очень доверяю своим сыновьям», — рассказывает Буланова.

Певица уже представляет, какой она будет бабушкой.

«Такой приходящей бабушкой — поиграла с внуком и поехала на гастроли. Меня сын старший спросил: «А ты будешь сидеть с детьми?». Я говорю ему: «Саша, я готова, но кто тогда будет тянуть на себе весь воз?» Он говорит: «Нет, я сам буду воспитывать своих детей и смотреть за ними и так далее», — радуется Татьяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Буланова влюбилась. 

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